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Tokat'ta sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Tokat'ta sahte altın operasyonunda 3 zanlı yakalandı
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Tokat'ta İstanbul'dan temin edilen sahte altınları kuyumcularda bozdurmaya çalışan 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Aramalarda sahte bilezik, zincir ve künye ile 35 bin lira ele geçirildi.

Tokat'ta düzenlenen sahte altın operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, M.R.E. (49), K.E. (62) ile C.K. (48), İstanbul'dan temin ettikleri sahte altınları farklı illerdeki kuyumcularda bozdurdu.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcuların şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıların Tokat'a geldiğini belirledi.

Kentteki kuyumcuları gezerek sahte altınları bozdurmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada sahte 2 bilezik, 3 zincir ve 1 künye ile yaklaşık 35 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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