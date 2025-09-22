Tokat'ta Motosiklet Sürücüsü Seyir Halinde Yüz Üstü Yattı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde motosikletin üzerine yatarak kara yolunda seyreden sürücü kameraya yansıdı.

Olay, Erbaa ilçesinde meydana geldi. D-100 kara yolunda seyreden motosiklet sürücüsü bir anda motosikletin üzerine yüz üstü yatarak trafikte seyretmeye başladı. Başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sürücü bir süre sonra akan trafikte gözden kayboldu.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA