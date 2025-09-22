Haberler

Tokat'ta Motosiklet Sürücüsü Seyir Halinde Yüz Üstü Yattı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir motosiklet sürücüsü, D-100 kara yolunda motosikletin üzerine yatarak seyir halindeyken kameraya alındı. Olay, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Olay, Erbaa ilçesinde meydana geldi. D-100 kara yolunda seyreden motosiklet sürücüsü bir anda motosikletin üzerine yüz üstü yatarak trafikte seyretmeye başladı. Başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde sürücü bir süre sonra akan trafikte gözden kayboldu.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/TOKAT-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
