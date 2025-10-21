Haberler

Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 340 doldurulmuş makaronun yanı sıra 58 paket kaçak sigara ve 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda 58 paket kaçak sigara, 1 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 2 bin 340 içi tütün doldurulmuş makaron, 165 adet boş makaron ele geçirildi.

1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

