Tokat'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Bin 340 Makaron Ele Geçirildi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 340 doldurulmuş makaronun yanı sıra 58 paket kaçak sigara ve 1 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 2 bin 340 doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede düzenledikleri operasyonda 58 paket kaçak sigara, 1 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 2 bin 340 içi tütün doldurulmuş makaron, 165 adet boş makaron ele geçirildi.
1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Busenur Özdemir - Güncel