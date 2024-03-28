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Tokat'ta İthal Sığırlar İçin Danışmanlık Hizmeti Veriliyor

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir besiciye ithal ettiği sığırlar için İlçe Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor.

İlçede 25 yıldır besicilik yapan Atilla Yılmaz, Polonya'dan "limuzin" cinsi 35 dişi sığır ithal etti.

Yılmaz, AA muhabirine, hayvanları ithal etmeden önce uzun süre araştırma yaptıklarını ve etçi bir ırk olan "limuzin"i tercih ettiklerini söyledi.

Yılmaz, "Etçi oldukları, biz de besicilik yaptığımız için bu ırkı tercih ettik. Polonya'dan getirdik hayvanları. Yirmi gün karantinada kaldılar. Daha sonra Yeşilyurt'a getirdik. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimler ile çalışmalar yaptık. Bize en uygun olarak bu hayvan ırkını seçtik. Bunlar etçi ırkı olduğu için sütü sadece yavrusuna yetiyor. Bu ırk 18 ay gibi kısa sürede kesime geliyor." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk ise "Çiftçimiz toplam 35 limuzin ırkı hayvanı Polonya'dan ithal etti. Düve dediğimiz bu hayvanları buraya getirdi. Bunlar etçi bir ırk. Çiftçimize danışmanlık hizmeti bizim müdürlüğümüzde görevli veteriner hekimlerimiz tarafından yapılıyor. Arkadaşlarımız, çiftçimize bu ırk ile gerekli bilgilendirmeler ve sağlık konusunda da detaylı bilgiler ve hizmetleri veriyor, ellerinden geldiği kadar çiftçimize yardımcı olmaya çalışıyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Atilla Yılmaz Yeşilyurt Polonya Tokat Ekonomi Güncel Haberler

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