Tokat'ta Hububat Ekim Alanlarında Önemli Artış

Tokat'ın Pazar ilçesinde toprak hazırlığı ve ekimler devam ediyor.

Bakanlığımın yeni destekleme modeli ve planlı üretim destekleri bilgilendirme toplantılarının ardından, bu yıl hububat ekim alanlarında önemli bir artış gerçekleşti. Bu artışın, hem çiftçilerin refahına hem de bölgenin tarımsal üretimine katkı sağlayacağı kaydedildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar ve teknik personel, arazide hububat çıkış kontrollerini sürdürüyor. Bu kontrollerle hem ekim kalitesinin hem de üretim güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Yaptığı demonstrasyonlar sonrası üreticiler, yerli ve milli tohuma yönlendirilirken sürdürülebilir üretimle ülkenin tarımsal bağımsızlığı adına katkı sunuluyor.

Arazideki hazırlık çalışmalarını sürdüren çiftçilerin, mevsimsel değişikliklerden kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı da TARSİM kapsamındaki sigorta kayıtlarını yaptırdıkları bildinildi.