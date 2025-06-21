Tokat'ta Coğrafi İşaretli Narince Bağ Yaprağının Hasadı Sürüyor

Tokat'ta Coğrafi İşaretli Narince Bağ Yaprağının Hasadı Sürüyor
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Tokat'ta coğrafi işaretli narince bağ yaprağının hasadı devam ediyor. 1500 kadın işçinin çalıştığı hasat sürecinde, bu yıl 30 bin ton yaprak üretimi bekleniyor. Yaprağın kilogram fiyatı 140 ile 170 lira arasında değişiyor.

Tokat'ta coğrafi işaretli "narince" bağ yaprağının hasadı devam ediyor.

Tokat Ziraat Odaları İl Koordinatörü Arif Yılmaz Köksal, AA muhabirine, il genelinde bağ yaprağı hasadının sürdüğünü söyledi.

İl genelinde yaprak hasadının ağustos ayının ortalarında biteceğine dikkati çeken Köksal, "Coğrafi işaretli yaprağımızda ikinci hasadı yapıyoruz. Yaprak hasadında genel olarak kadınlar çalışıyor. İl genelinde 1500 kadın işçimiz yaprak hasadı yapıyor. 70 bin dekarlık alanda yaprak üretimimiz var. Bu sene 30 bin ton üretim bekliyoruz." dedi.

Tokat genelinde yaklaşık 10 bin ailenin geçimini yapraktan sağladığını dile getiren Köksal, yılda 1000 tondan fazla yaprağı Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa gibi ülkelere de gönderdiklerini belirtti.

Gökçeli beldesinde yaprak üreticisi olan Murat Demirel, 20 yıldır bu işle uğraştığını belirterek, "Bağlar nisan ayında yaşanan zirai dondan etkilendi ama şimdi çok güzel oldu. Benim 60 dönümlük bağım var. 30 ton civarında yaprak bekliyorum." ifadesini kullandı.

Yaprağın kilogram fiyatının 140 ila 170 lira arasında değiştiği bilgisini veren Demirel, şunları kaydetti:

"Yaprağın en büyük sıkıntısı, maliyetinin yüksek olması. Bir işçi günde 30 kilogram yaprak topluyor. Bir işçinin maliyeti günlük 1000 lira. İşçi bulmakta zorlananlar var. Ben sürekli aynı işçilerle çalışıyorum. Kendi işleri gibi gelip gidiyorlar. O yüzden işçi bulmakta sıkıntı yaşamıyorum. Yaprak hasadımız haziran ayında başladı, ağustos ayında bitecek."

İşçilerden Nahide Aslan da 10 yıldır yaprak topladığını vurgulayarak, "Sabah saat 05.00 gibi başlıyoruz yaprak toplamaya, 12.00'de bırakıyoruz işi. 35 kadın bağda yaprak topluyoruz, yeri geliyor 40 kişi oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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