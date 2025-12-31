Haberler

Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu çalışmaları başladı

Güncelleme:
Tokat'ın Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu (YEG) doğal zenginlikleri ve toplumsal birikimi geleceğe taşımak amacıyla toplandı. Toplantıda tarımsal potansiyel ve yerel ekonominin canlandırılması üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Tokat'ın Pazar ilçesinde Yerel Eylem Grubu (YEG) çalışmaları başladı.

Pazarın sahip olduğu doğal zenginlikleri, üretim gücünü ve toplumsal birikimini geleceğe taşımak amacıyla Yerel Eylem Grubu (YEG) ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürüm Emre Kapar, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Ziraat Odası Başkanı Hacı Ahmet Akın ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Osman Şahin katıldı.

Toplantıda Pazar'ın bugünü ve yarınına dair değerlendirmelerde bulunuldu, ilçenin tarımsal potansiyeli, üretici yapısı, kırsal yaşamın güçlendirilmesi ve yerel ekonominin canlandırılmasına yönelik yol haritaları ele alındı.

