Tokat'ın Niksar ilçesinde fabrika yangını
Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir kereste ve kontrplak fabrikasında çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan fabrika yangınında hasar oluştu.
Hamidiye Mahallesi'nde bulunan kereste ve kontrplak fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Yangında fabrikada hasar meydana geldi.