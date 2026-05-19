Togo, Afrika ülkelerinden gelenlere vizeyi kaldırdı

Togo, Afrika ülkelerinden gelen ziyaretçilere vizesiz seyahat imkanı tanıdı.

Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Mayıs itibarıyla, geçerli pasaport taşıyan Afrika ülkesi vatandaşlarının ülkeye 30 güne kadar vizesiz giriş yapabileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kararın Afrika entegrasyonunun güçlendirilmesi, kişi ve malların serbest dolaşımının teşvik edilmesi ile kıta ülkeleri arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik siyasi iradenin göstergesi olduğu belirtildi.

Yeni uygulamanın aynı zamanda Togo'yu hizmet, ticaret, kültür ve insani etkileşim alanlarında bölgesel merkez haline getirmeyi hedefleyen daha geniş kapsamlı bir "açılım ve modernleşme" politikasının parçası olduğu kaydedildi.

Togo, Afrikalı ziyaretçilere vize muafiyeti tanıyan 6'ncı Afrika ülkesi oldu.

Daha önce Ruanda, Gana, Benin, Gambiya ve Seyşeller de Afrikalı yolculara kısmi ya da tamamen vizesiz seyahat imkanı sağlamıştı.