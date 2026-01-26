TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu Tüsiad'ı Ziyaret Etti

Haberler

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile bir araya gelerek, ziyaretleri için teşekkür etti.

(ANKARA) - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, TÜSİAD'ı ziyaret etti.

TÜSİAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, TÜSİAD'ı ziyaret ederek TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ve TÜSİAD heyeti ile bir araya geldi. Sayın Hisarcıklıoğlu'na nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz."

