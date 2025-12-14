Haberler

Rifat Hisarcıklıoğlu: Politika Faizi Düşüyor, Bankalar Mevduata Verdikleri Faizi de Düşürüyor Ama Kredi Faizi Aynı Hızla İnmiyor

Güncelleme:
TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 38'e indirmesinin doğru bir adım olduğunu belirtti ve bankalardan kredi faizlerinde benzer bir indirim yapmalarını beklediklerini ifade etti.

(ANKARA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin olarak, "Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e indirdi. Reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduğumuz bu adımın önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye paralel şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri faizi de düşürüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın politika faizini indirdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası politika faizini yüzde 38'e indirdi. Reel sektör açısından doğru ve yerinde bulduğumuz bu adımın önümüzdeki dönemde de enflasyondaki gerilemeye paralel şekilde sürmesini arzu ediyoruz. Politika faizi düşüyor, bankalar mevduata verdikleri faizi de düşürüyor ama kredi faizi aynı hızla inmiyor. Ortalama ticari kredi faizi yüzde 48. KOBİ'lerden istenen faiz ise yüzde 50-55. Bankalarımızdan, fonlama maliyetlerindeki düşüşü kredi faizlerine aynı şekilde ve daha fazla gecikmeden yansıtmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
