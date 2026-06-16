Haberler

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve emeği geçenlere plaket takdim etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Hisarcıklıoğlu, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde Mersin Deniz Ticaret Odasınca inşa edilen fakültede düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, desteklerinden dolayı kentteki çeşitli kurumlara ve iş insanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verdi.

Hisarcıkoğlu, daha sonra beraberindekilerle fakülte binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Vali Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da katıldı.

Kaynak: AA / Serkan Avci
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Bir kentimizi karıştıran gizemli cisim! Köylülerin iddiası vahim
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor