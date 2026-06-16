TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'ni ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Denizcilik Fakültesi'ne ziyarette bulundu.

Hisarcıklıoğlu, MEÜ Çiftlikköy Kampüsü'nde Mersin Deniz Ticaret Odasınca inşa edilen fakültede düzenlenen programa katıldı.

Programda konuşan Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı Cihat Lokmanoğlu, desteklerinden dolayı kentteki çeşitli kurumlara ve iş insanlarına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu, fakülte binasının yapımında emeği geçenlere plaket verdi.

Hisarcıkoğlu, daha sonra beraberindekilerle fakülte binasını gezdi, yetkililerden bilgi aldı.

Programa, Vali Atilla Toros, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hamit Mert Avcı da katıldı.