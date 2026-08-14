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TMO Gümüşhacıköy'de 15 bin 685 ton hububat aldı

TMO Gümüşhacıköy'de 15 bin 685 ton hububat aldı
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Samsun TMO Gümüşhacıköy Geçici Alım Noktası'nda 1 Temmuz-12 Ağustos 2026'da 9 bin 60 ton buğday ve 6 bin 624 ton arpa olmak üzere toplam 15 bin 685 ton hububat alındı. Ziraat Odası Başkanı Çolak, bu alımın bölge tarımı için önemli olduğunu vurguladı.

AMASYA (AA) – Samsun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Gümüşhacıköy Geçici Alım Noktası'nda, 1 Temmuz-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında 15 bin 685 ton hububat alımı gerçekleştirildi.

Gümüşhacıköy Ziraat Odası Başkanı Sadık Çolak, yaptığı açıklamada TMO'nun ilçedeki geçici alım noktasında üreticilerden önemli miktarda hububat alımı yapıldığını belirtti.

Çolak, söz konusu tarihler arasında 9 bin 60 ton buğday ve 6 bin 624 ton arpa olmak üzere toplam 15 bin 685 ton hububatın TMO tarafından alındığını ifade etti.

Gümüşhacıköy'de hububat üretiminin önemli bir tarımsal faaliyet olduğunu vurgulayan Çolak, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi ve ürünlerin sağlıklı koşullarda değerlendirilmesinin bölge tarımı açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
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