TMO 2026 Yılı Hububat Alım Fiyatları Açıklandı... Ekmeklik Buğday İçin Ton Başına 16 İn 500 Lira Ödenecek

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2026 hububat alım fiyatlarını açıkladı. TMO, makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL ödeme yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, TMO'nun, makarnalık ve ekmeklik buğday için ton başına 16 bin 500 TL, arpada ise ton başına 12 bin 750 TL ödeme yapacağı kaydedildi. Açıklamada, üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olarak dekara toplam 980 TL ödeneceği, bunun ton başına toplam 3 bin 14 TL destek ödemesine tekabül edeceği belirtildi.

Açıklamada, desteklerle birlikte üreticilerin eline toplamda ekmeklik ve makarnalık buğday için 19 bin 514 TL/ton, arpa için ise 15 bin 764 TL/ton geçmiş olacağı belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, TMO'nun ürün bedeli ödemelerinin, ürün teslimatına müteakip 45 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı açıklandı.

Açıklamada, TMO'nun hububat satışlarına 1 Ekim itibarıyla başlanacağı belirtilerek, satış fiyatları şöyle sıralandı:

"2. grup makarnalık buğday ve 2. grup ekmeklik buğday için 18 bin 500 TL/ton, 2. grup arpa için 14 bin TL/ton olarak belirlenmiştir."

Kaynak: ANKA