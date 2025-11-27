TKP, NATO Zirvesi Hazırlıklarına Karşı Eylem Düzenledi

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara İl Örgütü, 2026 yılında Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi hazırlıkları kapsamında Etimesgut Askeri Havalimanı'nın genişletilmesi ve Ankara Şeker Fabrikası arazisinin bu amaçla kullanılması planlarına karşı fabrika önünde eylem yaptı. TKP Ankara İl Başkanı Banu Ünver, "Şeker Fabrikası kalacak ama siz, NATO'yla tüm yabancı üsler ve askerlerle birlikte ülkemizden defolup gideceksiniz" dedi.

Ankara'da Temmuz 2026'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde, devlet başkanlarının karşılanması amacıyla Etimesgut Askeri Havalimanı ve çevresinde başlatılan inşaat hazırlıkları protesto edildi.

Havalimanına yeni pistler, VIP karşılama salonları ve yollar yapılması için ihaleye çıkıldığı, bu kapsamda hemen yanda bulunan Ankara Şeker Fabrikası arazisine girileceği ve işçi lojmanlarının yıkılacağı iddiaları üzerine TKP üyeleri fabrika önünde bir araya geldi. "Şeker Fabrikası kalacak, NATO'cular gidecek" sloganıyla yapılan eylemde, iktidarın önceliğinin halk değil, NATO liderleri olduğu vurgulandı.

Ünver, "En başta Trump olmak üzere NATO üyesi ülkelerin liderleri iyi karşılansın diye sadece Etimesgut'ta harcanacak miktar 6 milyar lirayı buldu. Emekçilere gelince 'ekonomik kriz var' diyenler, NATO'culara hava atmak için halka ait milyarları harcarken gözünü bile kırpmıyor. En son öğrendik ki, hazırlık kapsamında Ankara Şeker Fabrikası yok edilmek isteniyor. Cumhuriyet'in mirası olan bu fabrikayı yok etmek, lojmanları yıkıp emekçileri kapı dışarı etmek AKP iktidarı için konu bile olmuyor" diye konuştu.

Kente ve Cumhuriyet değerlerine yönelik saldırılara karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Ünver, Ankaralıları mücadeleye çağırdı. Ünver "Ülkemizin egemenliğini tehdit edenler karşısında bizi bulacak. Tekrar söylüyoruz; Şeker Fabrikası kalacak ama siz, NATO'yla tüm yabancı üsler ve askerlerle birlikte ülkemizden defolup gideceksiniz" dedi.