Artvin'de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu
Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan en önemli kapısı olan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan'a geçmek için bekleyen TIR şoförleri, ramazanda oruçlarını, yol kenarında kurdukları iftar sofralarında açıyor. Kafkaslar ve Orta Asya'ya yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin devam ettiği sınır kapısındaki yoğunluğun, şoförlere zaman zaman zor anlar yaşattığı belirtiliyor. Ramazan ayında sınırı geçmek için kilometrelerce uzayan kuyrukta bekleyen şoförler, ezan saati geldiğinde hazırlıklarını yol kenarında yapıyor. Sürücülerin bir kısmı trafik akışını kaçırmamak adına orucunu direksiyon başında açtı, bazıları dapark halindeki araçlarının yanındaki sofralarında oruç açtı.