Haberler

Artvin'de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu

Artvin'de TIR kuyruğunda iftar sofrası kuruldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda Gürcistan'a geçmek için bekleyen TIR şoförleri, ramazan ayında yol kenarında kurdukları iftar sofralarında oruçlarını açtı. Bekleme süreleri boyunca zor anlar yaşayan şoförler, trafik akışını kaçırmamak için bazen direksiyon başında, bazen de araçlarının yanındaki sofralarında iftar yapıyor.

TÜRKİYE'nin Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçebilmek için TIR kuyruğunda sıra bekleyen şoförler, yol kenarında kurdukları iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Türkiye'nin Kafkas ülkelerine açılan en önemli kapısı olan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda, Gürcistan'a geçmek için bekleyen TIR şoförleri, ramazanda oruçlarını, yol kenarında kurdukları iftar sofralarında açıyor. Kafkaslar ve Orta Asya'ya yönelik ihracat ve ithalat işlemlerinin devam ettiği sınır kapısındaki yoğunluğun, şoförlere zaman zaman zor anlar yaşattığı belirtiliyor. Ramazan ayında sınırı geçmek için kilometrelerce uzayan kuyrukta bekleyen şoförler, ezan saati geldiğinde hazırlıklarını yol kenarında yapıyor. Sürücülerin bir kısmı trafik akışını kaçırmamak adına orucunu direksiyon başında açtı, bazıları dapark halindeki araçlarının yanındaki sofralarında oruç açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay

Bakan Gürlek açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı

Sahaya çıkarken suratı bu hale geldi