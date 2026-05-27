TIR şoförleri bayrama ailelerinden uzakta girdi

Avrupa'ya ihraç ürün taşıyan TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçirdi. Aileleriyle görüntülü telefonla bayramlaşan sürücüler, özel günleri yollarda geçirmenin burukluğunu yaşadı.

AVRUPA ülkelerine ihraç ürün taşıyan bazı TIR şoförleri, Kurban Bayramı'nı Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşıladı. TIR parkında bekleyen şoförler, bayramlaşmanın ardından ailelerini cep telefonu ile görüntülü arayarak bayramlaştı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerine ihraç ürünleri taşıyan TIR şoförlerinin bir kısmı Kurban Bayramı'nı yollarda geçiriyor. Bayramın ilk günü Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki TIR parkında sıra bekleyen şoförler, önce kendi aralarında, ardından aileleri ve sevdikleriyle cep telefonu ile görüntülü konuşup bayramlaştı.

'ÖZEL GÜNLER UZAKTAN KUTLANIYOR'

İstanbul'dan aldığı metal yüküyle Polonya'ya giden sürücülerden Cebrail Özalp (46), yaklaşık 20 yıldır direksiyon başında olduğunu belirterek, bayramları çoğu zaman ailesinden uzakta geçirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Özalp, "Yaptığımız iş gereğince bu sektörde pek çok özel günler ve bayramlar genelde hep aileden uzak kutlanıyor. Ondan dolayı artık biz alıştık. Vedalara, vedalaşmalara bu şekilde bayram olsun gerekirse diğer resmi bayramlar olsun yollarda geçiyor" dedi. Bayramlaşmaları genellikle telefonla gerçekleştirdiklerini belirten Özalp, yolda karşılaştıkları meslektaşlarıyla da bayramlaştıklarını söyledi.

Antalya'dan aldığı yükle Almanya'ya giden TIR şoförü evli ve 3 çocuk babası Özkan Sönmez (47) de Kurban Bayramı'nı Kapıkule'de karşıladı. 15 yıldır direksiyon başında olduğunu Sönmez, "Bayramlaşmaları genellikle telefonla yapıyoruz. Sabah kızım aradı mesela ilk. Görüntülü konuşuyoruz. Bazen internet çekmiyor, bazen o sıkıntıları da yaşıyoruz ama konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bayramı ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını söyleyen Ahmet Tuğ ise "Bayramın birinci günü şu anda yoldayız. Her şeyden uzak. Aileden, akrabalardan, dostlardan, her şeyden uzaktayız. Ama mecburuz. Bizim için zor oluyor, telefonla bayramlaşıyoruz ailemiz ile" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
