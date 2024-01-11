TIR dorsesinde 8 düzensiz göçmen yakalandı

TİCARET Bakanlığı, Edirne'de TIR dorsesinde yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 8 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan eşya yüklü TIR, x-ray taramasına sevk edildi. Şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç, detaylı arama için hangara alındı. Arama sonucunda yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3, Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere toplamda 8 düzensiz göçmen yakalandı. İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.