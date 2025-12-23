TİKA, Cibuti'de balıkçılar için tekne üretim atölyesi kurdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Cibuti'de balıkçılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında balıkçı teknesi üretimine yönelik altyapı ile ekipman desteği sağladı ve tekne üretim atölyesi kurdu.

TİKA, Cibuti'de balıkçılık sektörünü güçlendirmek amacıyla Cibuti Geleneksel Balıkçılığı Geliştirme Derneğine (ADPA), tekne üretiminde kullanılacak ekipman ve malzeme temininde bulundu.

Balıkçı teknelerinin bakım ve onarımının yapıldığı bir atölyenin kapasitesi genişletilerek ülkede ilk kez yerel imkanlarla cam elyaf takviyeli balıkçı teknelerinin üretimi mümkün hale getirildi.

Proje kapsamında ADPA'nın balıkçı limanında yer alan 70 metrekarelik üretim alanı da modernize edilerek tekne üretimine uygun hale getirildi. Atölyede görev yapacak 4 teknisyen ve 1 yönetici, sipariş üzerine 4,5 metre uzunluğunda dayanıklı balıkçı tekneleri üretecek.

TİKA tarafından sağlanan destek kapsamında polyester reçine ve jelkot setleri, farklı gramajlarda cam elyaf ruloları, polyester macun, katalizörler, tiner, tekne boyaları, kalıp ayırıcı balmumu, kalıplama seti ile 60 litrelik hava kompresörü ADPA'ya teslim edildi.

Sektör ve istihdama katkı

Ekipmanların teslimi dolayısıyla düzenlenen törene, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, TİKA Cibuti Koordinatörü Dr. Onur Yaşar, ADPA Derneği Başkanı Ayanleh Liban Samirie, Cibuti Tarım, Su, Balıkçılık, Hayvancılık ve Deniz Kaynakları Bakanlığı yetkilileri, Cibuti Sahil Güvenlik yetkilileri ile ADPA temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Büyükelçi Ergen, projenin Türkiye ile Cibuti arasındaki güçlü dostluk ve işbirliğinin somut göstergesi olduğunu belirterek, balıkçılık sektörüne sağlayacağı katkılara dikkati çekti.

TİKA Cibuti Koordinatörü Yaşar ise ülke için bir ilk olma özelliği taşıyan balıkçı teknesi üretim atölyesinin, üretim ve istihdama doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

ADPA Derneği Başkanı Samirie de projenin hayata geçirilmesinde TİKA'nın teknik desteği ve güçlü iş birliğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

TİKA'nın desteğiyle hayata geçirilen proje ile ADPA'nın yerel üretim kapasitesinin artması, balıkçı teknelerinin daha ekonomik koşullarda temin edilmesi ve sektörde istihdamın güçlendirilmesiyle Cibuti'de balıkçılık faaliyetlerinin modernleşmesi ve ekonomik kalkınmaya önemli katkı sağlanması hedefleniyor.

Cibuti'de 175'ten fazla balıkçıyı bünyesinde barındıran ADPA, balıkçılık sektöründe önemli bir meslek örgütü olarak faaliyet gösteriyor.