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TİKA, Çad'da kadınların mesleki eğitimini desteklemek amacıyla merkez kurdu

TİKA, Çad'da kadınların mesleki eğitimini desteklemek amacıyla merkez kurdu
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TİKA, Çad'ın Hadjer Lamis Bölgesi'nde kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımını desteklemek için dikiş ve deri işleme atölyeleri ile kreşten oluşan bir Kadın Mesleki Eğitim Merkezi inşa etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Çad'ın Hadjer Lamis Bölgesi'nde kadınların mesleki becerilerini geliştirmek ve ekonomik hayata katılımlarını desteklemek amacıyla Kadın Mesleki Eğitim Merkezi kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Hadjer Lamis Bölgesi'nde kadınların eğitim alabileceği ve üretim yapabileceği dikiş ile deri işleme atölyeleri, kreş, depo ve lavabo birimlerinden oluşan modern bir merkez inşa edildi. Merkezin çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Merkezin sürdürülebilir şekilde hizmet vermesi amacıyla dikiş ve deri işleme atölyeleri gerekli makine, ekipman ve sarf malzemeleriyle donatılarak faaliyete geçirildi.

Kadınların merkezde verilecek uygulamalı eğitimlerle dikiş ve deri işleme alanlarında mesleki yeterlilik kazanmaları, üretime aktif olarak katılmaları ve edindikleri becerileri gelir getirici faaliyetlere dönüştürmeleri hedefleniyor.

Proje kapsamında kurulan kreş sayesinde ise eğitimlere katılan kadınların çocuklarına güvenli bir ortamda bakım hizmeti sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez
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