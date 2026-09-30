TİKA, Bosna Hersek'te 80 arıcıya eğitim ve arıcılık ekipmanı desteği verdi

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'te arıcılıkla uğraşan kişilere eğitim ve temel arıcılık ekipmanı desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bosna Hersek'teki Una-Sana Kantonu Arıcı Dernekleri Birliği işbirliğinde arıcılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, bu meslekle uğraşan 80 kişiye temel arıcılık eğitimi verildiği belirtildi.

Cazin, Buzim, Velika Kladusa, Bosanski Petrovac, Kljuc, Sanski Most ve Bosanska Krupa'dan gelen ve eğitim programını başarıyla tamamlayan arıcılara beşer arı kolonisinin ve temel arıcılık ekipmanlarının da teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Una-Sana Kantonu'nun arıcılık bakımından oldukça elverişli bir bölge olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Una-Sana Kantonu'nda kırsalda yaşayan kadınlar ve gençler ön planda olmak üzere, yerel üreticilerin ekonomik olarak güçlendirilmesine, arıcılığın sürdürülebilir bir gelir kaynağı haline getirilmesine, bölgesel bal üretiminin artırılmasına ve arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

Kaynak: AA