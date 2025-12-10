Tika Başkanı Eren, İletişim Başkanı Duran'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı ziyaret etti.

TİKA Başkanı Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'ı ziyaret ederek, TİKA olarak bugüne kadar yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimizi değerlendirdik. Türkiye'nin kurumsal kapasitesini TİKA marifetiyle dünyaya aktarmaya yönelik çalışmalarımıza gösterdiği ilgi ve destek için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.