Tüik: Ticaret Satış Hacmi Yıllık Yüzde 1,4 Azaldı, Perakende Satış Hacmi Yıllık Yüzde 13,7 Arttı
TÜİK verilerine göre, ticaret satış hacmi 2026 Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 düşerken, perakende satışlar yüzde 13,7 arttı.
(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.
TÜİK, 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi'ne verilerini açıkladı. Buna göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azaldı.
Aynı ayda, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,7, toptan ticaret satış hacmi de yüzde 7,8 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,7 arttı.
Verilere göre, ticaret satış hacmi 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 2,9 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,6 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,4 arttı.