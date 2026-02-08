Ticaret Bakanlığı'ndan Tavuk İhracatını Durdurma Kararı
Ramazan öncesinde tavuk fiyatlarında yaşanan yüzde 15'e varan artışlar nedeniyle, Ticaret Bakanlığı iç piyasayı korumak amacıyla tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.
(ANKARA) - Ramazan öncesinde tavuk fiyatlarında yüzde 15'e varan artışların ardından Ticaret Bakanlığı, iç piyasayı korumak amacıyla tavuk ihracatını durdurma kararı aldı.
Ticaret Bakanlığı, ramazan ayı öncesinde tavuk etinde yaşanan fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Üreticilerin tavuk fiyatlarını yüzde 15'e varan oranlarda artırması üzerine, iç piyasada arz ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla tavuk ihracatı durduruldu.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından "Ramazan öncesi yüzde 15'e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır" açıklamasında bulundu.