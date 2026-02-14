Ticaret Bakanlığı, Ramazan Tedbirlerini Açıkladı

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı'ndan, ramazan ayı öncesi gıda arz ve fiyat istikrarına yönelik tedbirlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimleri ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde devam edecek, piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan ramazan ayı öncesi gıda arz ve fiyat istikrarına yönelik tedbirlere ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak mübarek ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ve kolay ulaşmalarını temin emek amacıyla kapsamlı bir çalışma yürütülmüştür. Bu çerçevede; gıda toptancı kuruluşları, yerel market yöneticileri, zincir marketlerin üst yönetimleri, sektör temsilcileri ve ilgili meslek odalarıyla bir dizi görüşmeler gerçekleştirilmiştir."

Görüşmelerde; özellikle temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaşlarımızın lehine fiyat istikrarının korunması, kampanyalar ve indirim uygulamalarının artırılması, gıda ürünleri arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi hususlarında mutabakat sağlanmıştır. Şartlar dahilinde, gıda erişimini daha ekonomik kılacak tedbirlerin hayata geçirilmesi yönünde gerekli adımlar atılmıştır. Sürekli yapılan ve devam etmekte olan Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın koordineli işbirliği içindeki yoğun denetimleri ramazan ayı boyunca daha sıkı şekilde devam edecek, piyasalar yakından kontrol edilecek, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere karşı denetimler kararlılıkla sürdürülecektir.

Vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışı ve haksız ticari uygulamalarla karşılaşmaları halinde; Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Ticaret Bakanlığımızın Haksız Fiyat Artışı Bildirim Uygulaması, Ticaret İl Müdürlüklerimiz ve Alo 175 Tüketici Danışma Hattı aracılığıyla durumu bildirmeleri önem arz etmektedir. İlgili başvurular titizlikle incelenecek, gerekli idari işlemler ivedilikle tesis edilmektedir. Hükümetimizin önceliği; vatandaşlarımızın sofrasını korumak, piyasadaki arz ve talep dengesini sağlamak ve kutsal ramazan ayının huzur iklimine gölge düşürülmesine izin vermemektir."