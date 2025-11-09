Ticaret Bakanlığı'ndan Kaçak Makaron Operasyonu: 51 Milyon Adet Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda, 51 milyon 344 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ve çok sayıda makaron üretim malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 274 milyon TL olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince son dönemde Ankara, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ ve Trabzon'da yürütülen 30 ayrı operasyonda, toplam 51 milyon 344 bin adet makaron ve makaron üretim malzemeleri ele geçirildiği belirtildi. Yakalanan makaron ve makaron üretim malzemelerinin piyasa değerinin yaklaşık 274 milyon TL olarak belirlendiği kaydedildi. Bu operasyonların yanı sıra; Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün ve Tütün Mamulü Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibince Bursa, Çanakkale ve Mersin'de 7 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 bin 746 bobin sigara kağıdı, 3 makaron üretim ve paketleme makinesi ile 1 filtre makinesi ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimiz, ülke genelinde yürüttüğü denetim, takip, kontrol ve operasyon faaliyetleriyle yalnızca milli ekonomimizi korumakla kalmayıp, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden kaçakçılık faaliyetlerine karşı da kesintisiz bir mücadele yürütmektedir. Gençlerimizi bağımlılık tuzaklarından korumayı, toplumun refahını ve kamu düzenini sağlamayı amaçlayan bu çalışmalar, kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonlarla ilgili soruşturmalar, ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.