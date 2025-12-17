Haberler

Havayolu Gümrük İşlemleri Dijitalleşiyor

Güncelleme:
(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde elektronik bilgi alışverişini esas alan Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje kapsamında Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, 2 Mart 2026 itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında uygulanacak.

Ticaret Bakanlığı, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerini uçtan uca dijital hale getirmek amacıyla Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesi'ni kararlılıkla hayata geçirdiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Ticaret Bakanlığı olarak, havayolu taşımacılığına ilişkin gümrük süreçlerinde kamu ve özel sektör paydaşları arasında elektronik bilgi alışverişinin sağlanması, uçtan uca dijital, veri temelli ve paydaş odaklı bir yapı tesis edilmesi amacıyla; Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesini kararlılıkla hayata geçiriyoruz.

Proje kapsamında Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin, gümrük idaresine elektronik ortamda iletilmesini sağlayan Havayolu Gümrük Beyan Sisteminin hukuki altyapısını oluşturan 2025/13 sayılı Genelge 02.03.2026 yürürlük tarihi ile yayımlanmıştır.

Halihazırda, Esenboğa, Sabiha Gökçen, Antalya ve Adnan Menderes Havalimanlarında pilot olarak uygulanmakta olan ve Genelgenin yürürlük tarihi itibarıyla tüm uluslararası havalimanlarında yaygınlaştırılacak olan Havayolu Gümrük Beyan Sistemi, Havayolu Beyan Formu ve eki belgelerin gümrük idaresine beyanında kağıtsız ortam, azalan manuel işlem yükü, uygulama birliği, veri güvenliği ve veri temelli karar alma kazanımları ile idari açıdan risk analizi, izleme ve denetim kapasitesini güçlendiren, taşıyıcı ve ilgili paydaşlar için öngörülebilir, hızlı ve kolay bir gümrük süreci sunmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak; Havayolu İşlemlerinin Dijitalleştirilmesi Projesinin ilerleyen aşamalarında, havayolu taşımacılığında kargo hareketlerine yönelik gümrük süreçlerini de dijitalleştirerek kamu ile özel sektör paydaşlarının tek bir platformda buluştuğu entegre bir yapı tesis etmeyi, dış ticaret lojistiğinde etkinlik ve koordinasyonu arttırarak ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sunmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
