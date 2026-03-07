Haberler

Ticaret Bakanlığı, Üre Cinsi Eşya İçin Gümrük Vergilerini Sıfırladı

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, tarım sektöründeki üretici maliyetlerini kontrol altında tutmak ve gıda fiyatlarındaki artışı önlemek amacıyla üre cinsi eşya gümrük vergilerini sıfırladı. Bu tedbirle gübre sektöründe arz güvenliğinin sağlanması hedefleniyor.

Yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde ve tarımsal hammaddelerde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte korunması için tüm ticaret politikası araçlarını kullandığı ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, iç ve dış piyasaları yakından takip ederek üretici ve tüketiciyi koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

