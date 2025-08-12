Ticaret Bakanlığı'ndan Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 1 Ton 375 Kilogram Ele Geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, son 1 haftada 4 ayrı operasyonda toplam değeri 986 milyon 603 bin TL olan 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, narkotik risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında; Kapıkule, Esendere ve Mersin Limanı Gümrük Kapılarında 4 farklı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda, toplam değeri 986 milyon 603 bin TL olan, 1 ton 375 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Edirne, Esendere ve Mersin Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmalar sürüyor.