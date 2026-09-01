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Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, e-ticaret firmalarıyla bir araya geldi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, e-ticaret firmalarıyla bir araya geldi
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret firmalarının temsilcileriyle toplantı yaptı. Toplantıda aracı hizmet sağlayıcılarının sorunları, sektörün talep ve beklentileri ile mevcut uygulamalara yönelik çözüm önerileri ele alındı. Bakanlık, tüketici güvenini merkeze alan ve sektörün sağlıklı büyümesini destekleyen düzenlemelerin paydaş görüşleri doğrultusunda geliştirilmeye devam edileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, e-ticaret firmalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda aracı hizmet sağlayıcılarının karşılaştığı sorunlar, sektörün talep ve beklentileri ile mevcut uygulamalara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Gürcan'ın katılımıyla e-ticaret firmalarının temsilcileriyle toplantı düzenlendi. Toplantıda e-ticaretin ticari hayattaki artan rolü çerçevesinde sektörün mevcut sorunları kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Sektör temsilcilerinin görüş ve beklentilerinin dinlendiği toplantıda, mevcut uygulamaların geliştirilmesine yönelik öneriler de istişare edildi.

Bakanlık, tüketici güvenini merkeze alan, sektörün gelişimini destekleyen ve e-ticaretin sağlıklı büyümesine katkı sağlayan düzenlemelerin paydaşların görüşleri dikkate alınarak geliştirilmeye devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA
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