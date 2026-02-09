Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan Teminat Bilgi Sistemi Açıklaması: Yükümlüler Artık Sisteme Erişebilecek

Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, gümrük teminatlarına dair bilgilerin elektronik ortamda sorgulanabileceği Teminat Bilgi Sistemi'ni 6 Şubat 2026 itibarıyla vatandaş ve firmalara sundu. Sistem, gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmayı amaçlıyor.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı, gümrük teminatlarına ilişkin bilgilerin elektronik ortamda sorgulanabilmesini sağlayan Teminat Bilgi Sistemi'ni vatandaş ve firmaların kullanımına açtı.

Ticaret Bakanlığı, gümrük idarelerinde işlem gören teminatlara ilişkin bilgilerin hızlı ve kolay bir şekilde takip edilebilmesi amacıyla geliştirilen Teminat Bilgi Sistemi'ni 6 Şubat 2026 itibarıyla kullanım açtı. Sistemde bireysel, toplu ve götürü teminatlar ile nakit teminatlara dair genel bilgilerden teminat tutarına, bakiye ve beyannamelere, ilgili gümrük idaresi ve teminatı veren bankaya kadar detaylı verilere erişim mümkün olacak.

Yükümlüler ve temsilcileri, e-devlet şifresiyle https://tbs.ticaret.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak teminatlara dair ihtiyaç duydukları bilgilere hızlı ve elektronik ortamda ulaşabilecek. Bakanlık, sistemin gümrük işlem ve finansal yönetim süreçlerinin etkinliğini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
