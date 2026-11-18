Ticaret Bakanlığı ekipleri Edirne Kapıkule'de 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne Kapıkule'de 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 550 milyon TL civarında olduğu belirtildi.
Ticaret Bakanlığı: Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne-Kapıkule'de, piyasa değeri 550 milyon TL civarı olan, 140 kilo 970 gram kokain ele geçirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı