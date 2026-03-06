Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan Büyükelçisi Jovanovic'i Kabul Etti

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Aca Jovanovic ile yaptığı görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesini ele aldıklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kabule ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün, Ticaret Bakanlığımızda, Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Aca Jovanovic'i kabul ettik. Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Sırbistan ile 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşılması ile ticaret, yatırım ve müteahhitlik alanlarındaki iş birliğimizi daha da ileri taşımaya yönelik kararlılığımızı vurguladığımız görüşmede; Belgrad EXPO 2027 hazırlıkları, AB'nin Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamındaki kalkınma projeleri ile, KEK ve JETCO mekanizmalarının etkinleştirilmesine yönelik atılacak somut adımları etraflıca değerlendirme fırsatı elde ettik. Bu verimli görüşme ve nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
