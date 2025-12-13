Ticaret Bakanı Bolat'tan ABD Ticaret Odası Ziyareti

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Odası ve iş çevreleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, ABD Ticaret Odası (U.S. Chamber) ve iş çevreleri ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde, Türkiye ekonomisinin 21 çeyrektir devam eden istikrarlı büyümesini ve potansiyelini iş çevrelerine anlattık. Amerikan şirketlerinin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi konusundaki desteklerinden memnuniyet duyuyoruz. Ortak çabalarımız, hem ABD'deki hem de Türkiye'deki şirketler için daha fazla yatırım, daha fazla ticaret ve daha fazla istihdam anlamına gelecektir." ifadesini kullandı.