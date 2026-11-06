Ticaret Bakanı Bolat, tır sürücülerinin AB vize güçlüklerini Brunner'a iletti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner ile görüşmesinde, profesyonel tır sürücülerinin karşılaştığı vize güçlüklerini anlattıklarını, taşımacıların beklentilerini ve somut çözüm önerilerini paylaştıklarını bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Brunner ile gerçekleştirdiği çevrim içi görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede ulaştırma ve taşımacılık konularını ele aldıklarını belirten Bolat, "Profesyonel tır sürücülerimizin karşılaştığı vize güçlüklerini anlattık, taşımacılarımızın beklentileri ile somut çözüm önerilerimizi paylaştık." ifadesini kullandı.

Bolat, Brunner'in de Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği doğrultusunda, yoğun karşılıklı ticaretin ve bağlantısallık bakımından Türkiye'nin konumunun farkında olduklarını ifade ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Konuyu sınırlardaki güvenlik kontrollerinin sağlanması ve giriş-çıkış sisteminin uygulanması bağlamında yapıcı bir işbirliği içinde ele alacaklarını ifade ettiler. ?İhracatçımızın ve taşımacılık sektörümüzün rekabet gücünü korumak adına AB makamları nezdindeki temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA