Ticaret Bakanı Bolat, Çin Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Ren Hongbin ile Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi (CCPIT) ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Ren Hongbin ile görüşmelerine ilişkin, "Ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir biçimde geliştirmek, Çin’den yüksek katma değerli yatırımları artırmak, bağlantısallık ekseninde turizm ve ulaştırma konularındaki işbirliğimizi çeşitlendirmek gibi bir çok konuyu ele aldık" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabında CCPIT ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Ren Hongbin ile görüşmelerine ilişkin paylaşım yaptı. Bolat, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Çin Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi (CCPIT) ve Çin Uluslararası Ticaret Odası Başkanı Sayın Ren Hongbin ile İstanbul'da verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ticaretimizi daha dengeli ve sürdürülebilir biçimde geliştirmek, Çin'den yüksek katma değerli yatırımları artırmak, bağlantısallık ekseninde turizm ve ulaştırma konularındaki iş birliğimizi çeşitlendirmek gibi bir çok konuyu ele aldık. Çin ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çin Devlet Başkanı Sayın Xi Jinping'in ortaya koyduğu ortak vizyon doğrultusunda daha fazla yatırım, daha fazla ortak üretim, daha fazla teknolojik iş birliği ve daha dengeli ticaret üzerinden büyütebileceğimize inanıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
