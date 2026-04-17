Ticaret Bakanı Bolat, Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu'nda Afrika Kıtası Serbest Ticaret Bölgesi Genel Sekreteri Wamkele Mene ile bir araya gelerek ekonomik iş birliğini güçlendirme yollarını değerlendirdi.

"Afrika kıtasıyla 40 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin sunduğu güçlü zemin üzerinde, ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşıyacak yeni iş birliği alanlarını değerlendirme imkanı bulduk. Görüşmemizde, üretim, yatırım ve ticaret başta olmak üzere, karşılıklı fayda temelinde ekonomik ortaklığımızın derinleştirilmesine yönelik adımları ele aldık. Afrika'nın 2063 Ajandası doğrultusunda, kıta ile bütüncül ve sürdürülebilir bir ekonomik iş birliği anlayışıyla hareket etmeye ve ekonomik entegrasyonumuzu daha ileriye taşımaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
