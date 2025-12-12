Ticaret Bakanı Bolat, Abd Ticaret Temsilcisi Greer ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Görüşmede, Türkiye–ABD ticari ve ekonomik ilişkilerini kapsamlı şekilde ele aldık. Görüşmemizin, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusundaki ortak irademizi güçlendirdiğine inanıyoruz. Türkiye, ABD ile uzun vadeli, öngörülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı bir ekonomik ortaklık vizyonunu kararlılıkla sürdürecektir." ifadesini kullandı.