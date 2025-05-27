Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, İran'da Gümrük İşbirliği Görüşmesi Yaptı

Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, İran'da Gümrük İşbirliği Görüşmesi Yaptı
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Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı öncesinde Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Rıza Ekberi ile bir araya gelerek gümrük ve kara yolu ulaşımı konularını görüştü.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Rıza Ekberi'yle bir araya geldi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatının (EİT) Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Uçarmak, Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Ekberi ile görüştü.

Bakan yardımcıları, gümrük ve kara yolu ulaşımı konularını ele aldı.

EİT Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı, çarşamba günü Tahran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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