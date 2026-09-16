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Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Ummanlı mevkidaşı Al-Maamari ile görüştü

Ticaret Bakan Yardımcısı Tuzcu, Ummanlı mevkidaşı Al-Maamari ile görüştü
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Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Müsteşarı Ghalib Al-Maamari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Umman ekonomik ilişkileri ile Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerindeki son durum ele alındı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Müsteşarı Ghalib Al-Maamari ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Umman ekonomik ilişkileri ile Türkiye- Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerindeki son durum ele alındı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanlığı Müsteşarı Ghalib Al-Maamari ile Ticaret Bakanlığında görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Umman arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin mevcut durumu değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca, 5'inci turu gerçekleştirilen Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinde gelinen nokta ele alındı.

Kaynak: ANKA
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