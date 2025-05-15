ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? Nihayet son noktayı koydular
Putin İstanbul'a gelmiyor

Putin, "İstanbul" ile ilgili kararını verdi
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

ABD'den sürpriz adım! Türkiye'ye füze satışını onayladılar
PKK'nın fesih kararı sokağa nasıl yansıdı? GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

GENAR Başkanı Aktaş, masasına gelen son anketi paylaştı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Tataristan'da İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi

Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Tataristan'da İşbirliği Görüşmeleri Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tataristan'da çeşitli görüşmeler yaparak Türkiye ile Tataristan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi üzerinde durdu. İkili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım olanaklarının artırılması için fikir alışverişinde bulunuldu.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan başkanlığındaki heyet, Tataristan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Tataristan Başbakan Yardımcısı ve Sanayi-Ticaret Bakanı Oleg Korobçenko ile bir araya geldi.

Görüşmede Türkiye ile Tataristan arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkiler değerlendirildi. İkili ticaretin geliştirilmesi ve yatırım alanlarındaki iş birliğinin artırılması konularında kapsamlı fikir alışverişinde bulunuldu.

Bakan Yardımcısı Gürcan, Tataristan'ın Rusya ile sürdürülen ekonomik ilişkilerde stratejik bir konuma sahip olduğunu vurgulayarak, Türk ve Tatar firmaları arasında yatırım odaklı iş birliklerinin iki ülkeye de önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Heyet, temasları kapsamında Tataristan Cumhuriyeti Reisi Rüstem Minnihanov ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede karşılıklı yatırım imkanları ele alındı, ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi yönünde fikir birliğine varıldı. Tataristan'ın Türkiye-Rusya ticaretinde üstlendiği kilit rol yeniden vurgulandı.

Ziyarette ayrıca, Minnihanov'un Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu kapsamındaki çalışmaları takdirle karşılandı ve bu alandaki faaliyetlerin memnuniyetle izlendiği belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...

Özel'den skandal çıkış: İkisini birden yuhalayın anasını...
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı

Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini dahi sıkmadılar
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu

Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı

Okul müdürü ve öğretmen, peş peşe can verdi! İkisinin de nedeni aynı
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.