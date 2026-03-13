Haberler

Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Uçarmak, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, İstanbul Sanayi Odası'nda iş dünyasının beklentilerini değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdi. Üretim, ihracat ve ticaret politikaları üzerine istişareler yapıldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Toplantıda, iş dünyamızın ticaret politika ve uygulamalarına ilişkin görüş, talep ve beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiş; üretim, ihracat ve ticaretin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayacak politika alanları üzerine istişarelerde bulunulmuştur" denildi.

Ticaret Bakan Yardımcıları Mustafa Tuzcu ve Sezai Uçarmak, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, sektörlerdeki gelişmeler, üretim ve ihracat süreçlerinde atılan adımlar ile küresel ticarette yaşanan gelişmelerin sanayiye yansımaları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sanayicilerimizle gerçekleştirilen toplantıda, sektörler itibarıyla gelişmeler, üretim ve ihracat süreçlerinde atılan adımlar ve projeksiyonlar ile küresel ticarette yaşanan gelişmelerin, sanayimize yansımaları ele alınmıştır. Toplantıda, iş dünyamızın ticaret politika ve uygulamalarına ilişkin görüş, talep ve beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiş; üretim, ihracat ve ticaretin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayacak politika alanları üzerine istişarelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
