Ticaret Bakan Yardımcıları Tuzcu ve Uçarmak, İstanbul Sanayi Odası Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na Katıldı

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sanayicilerimizle gerçekleştirilen toplantıda, sektörler itibarıyla gelişmeler, üretim ve ihracat süreçlerinde atılan adımlar ve projeksiyonlar ile küresel ticarette yaşanan gelişmelerin, sanayimize yansımaları ele alınmıştır. Toplantıda, iş dünyamızın ticaret politika ve uygulamalarına ilişkin görüş, talep ve beklentileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiş; üretim, ihracat ve ticaretin daha güçlü bir zeminde ilerlemesine katkı sağlayacak politika alanları üzerine istişarelerde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA