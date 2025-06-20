Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, On Yılda İnovasyon Başarıları Elde Etti

Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, On Yılda İnovasyon Başarıları Elde Etti
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2015 yılında kurulan Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, deniz ve hava limanları ile endüstriyel altyapıyı kullanarak havacılık lojistiği ve uluslararası ticaret alanında önemli endüstriyel kümeler oluşturdu.

TİANJİN, 20 Haziran (Xinhua) -- 2015 yılında kurulan Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, geçtiğimiz on yıl içinde Tianjin kurumsal inovasyon alanında çok sayıda başarıya imza attı.

Deniz ve hava limanlarını, endüstriyel temelini ve politika inovasyonlarını kapsayan kaynak güçlerinden yararlanan Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, havacılık lojistiği, ekipman imalatı ve uluslararası ticaret alanlarında kendine özgü endüstriyel kümeler oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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