Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, On Yılda İnovasyon Başarıları Elde Etti

TİANJİN, 20 Haziran (Xinhua) -- 2015 yılında kurulan Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, geçtiğimiz on yıl içinde Tianjin kurumsal inovasyon alanında çok sayıda başarıya imza attı.

Deniz ve hava limanlarını, endüstriyel temelini ve politika inovasyonlarını kapsayan kaynak güçlerinden yararlanan Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, havacılık lojistiği, ekipman imalatı ve uluslararası ticaret alanlarında kendine özgü endüstriyel kümeler oluşturmuş durumda.