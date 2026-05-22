Haberler

Albüm: Çin'in Tianjin Kentindeki 764 Aerospace Dijital Sanayi Parkı Çok Sayıda Yüksek Teknoloji Şirketine Ev Sahipliği Yapıyor

Albüm: Çin'in Tianjin Kentindeki 764 Aerospace Dijital Sanayi Parkı Çok Sayıda Yüksek Teknoloji Şirketine Ev Sahipliği Yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Tianjin kentinde eski bir devlet fabrikasının arazisine kurulan 764 Aerospace dijital sanayi parkı, somutlaştırılmış zeka sektörüne odaklanarak ondan fazla yüksek teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor ve tam zincirli bir sanayi kümesi oluşturuyor.

TİANJİN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Tianjin kentinin Hexi bölgesinde eskiden devlete ait olan bir yayın ekipmanları fabrikasının arazisine kurulan 764 Aerospace isimli dijital sanayi parkı, ondan fazla yüksek teknoloji şirketine ev sahipliği yapıyor.

Somutlaştırılmış zeka sektörüne odaklanan park, bu alandaki veri toplama, robot hata ayıklama, algoritma araştırma ve geliştirmesi ve senaryo uygulama çalışmalarını geliştirmeye öncelik vererek, veri toplamadan senaryo dağıtımına kadar tüm süreci kapsayan tam zincirli bir sanayi kümesi oluşturmuş durumda.

Kaynak: Xinhua
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da tır şoförü aracının içinde ölü bulundu

Camı kırarak kapıyı açan ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu

Real Madrid taraftarına veda etti: Gelecek sezon yokum

Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

Verdiği karar koca ülkeyi salladı! Ya tarih olacak ya da tarih yazacak
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Aziz Yıldırım'ın 64.000 kapasiteli yeni stadyum projesi ortaya çıktı

Bu hamle seçim kazandırır! İşte dev projenin detayları
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat