TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'in Wuqing bölgesinde yer alan Beijing-Tianjin Endüstriyel Yeni Şehir Gaocun Akıllı Veri İnovasyon Parkı, dijital ekonomiyi destekleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Altı yüksek seviyeli veri merkeziyle 300'den fazla veri odaklı şirkete ev sahipliği yapan park, finans, dijital yaratıcılık, demiryolu ulaşımı ve sağlık gibi sektörlerde Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki işletmelere verimli, düşük gecikmeli ve gerçek zamanlı bilgi işlem hizmetleri sunuyor. Parkın bilgi işlem kapasitesi, bölgede lider konumunu koruyor.

Kaynak: Xinhua