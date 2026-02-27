Albüm: Çin'in Tianjin Kentindeki Gaocun Akıllı Veri İnovasyon Parkı Dijital Ekonomiye Yön Veriyor

Haberler

Çin'in Tianjin kentindeki Wuqing bölgesinde bulunan Gaocun Akıllı Veri İnovasyon Parkı, dijital ekonomiyi destekleyen önemli bir platform olarak hizmet vermeye başladı. Park, 300'den fazla veri odaklı şirkete ev sahipliği yaparak, finans, sağlık ve ulaşım gibi sektörlerde gerçek zamanlı bilgi işlem hizmetleri sunuyor.

TİANJİN, 27 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin'in Wuqing bölgesinde yer alan Beijing-Tianjin Endüstriyel Yeni Şehir Gaocun Akıllı Veri İnovasyon Parkı, dijital ekonomiyi destekleyen önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Altı yüksek seviyeli veri merkeziyle 300'den fazla veri odaklı şirkete ev sahipliği yapan park, finans, dijital yaratıcılık, demiryolu ulaşımı ve sağlık gibi sektörlerde Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki işletmelere verimli, düşük gecikmeli ve gerçek zamanlı bilgi işlem hizmetleri sunuyor. Parkın bilgi işlem kapasitesi, bölgede lider konumunu koruyor.

