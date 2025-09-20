THY Teknik AŞ, Endonezya Hava Yolları ile Bakım Anlaşmaları İmzaladı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Endonezya'nın bayrak taşıyıcı hava yolu Garuda Indonesia ve bu grup bünyesindeki hava yolu şirketi Citilink ile uçakların iniş takımı bakım hizmetlerine ilişkin iki anlaşma imzaladı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Garuda Indonesia ile gerçekleştirilen anlaşma Airbus A330 ve Boeing 777, Citilink ile imzalanan anlaşma ise A320ceo ve A320neo uçaklarının iniş takımı bakım hizmetlerini kapsıyor.

Bu anlaşmalar yalnızca THY Teknik AŞ'nin bölgedeki pazar payını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda şirketin dünya standartlarında bakım hizmetleri sunma konusundaki kararlılığını da vurguluyor.

Garuda Indonesia ve Citilink, geçmişteki olumlu deneyimlerini bu yeni anlaşmalarla güçlendirerek, THY Teknik AŞ'nin iniş takımı bakımındaki uzmanlığından yararlanmayı ve operasyonel verimliliklerini korumayı sürdürecek.

"Türk mühendisliğini dünya çapında daha fazla hava yoluna ulaştırmak stratejik bir öncelik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, Asya-Pasifik bölgesinin havacılık sektörünün en hızlı büyüyen ve en dinamik pazarlarından biri olduğunu belirtti.

Anlaşmalardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Attığımız bu adımlar, şirketimizin küresel pazardaki konumunu güçlendirirken, aynı zamanda Türkiye'nin havacılık ihracatına değerli bir katkı sunmaktadır. Türk mühendisliğini ve tecrübesini dünya çapında daha fazla hava yoluna ulaştırmak bizim için stratejik bir öncelik. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki güçlü varlığımızın yanı sıra bu bölgede de büyümeye devam ediyor olmamız, farklı pazarlarda istikrarlı şekilde genişlediğimizin de en somut göstergesidir. Garuda Indonesia ve Citilink ile değerli işbirliklerimizi güçlendirmekten mutluluk duyuyor, bize duydukları güven için kendilerine teşekkür ediyorum."