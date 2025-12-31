Haberler

THY İletişim Başkanı Üstün: Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 1 Ocak'ta 50 Uçuş İptal Edildi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkili olan olumsuz hava koşulları sebebiyle 1 Ocak'ta gerçekleştirilecek 50 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. İptaller, uçuş emniyeti önceliği doğrultusunda yapıldı.

(ANKARA) - Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, ülkenin doğu ve iç kesimlerinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ocak tarihli 50 uçuşun karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iptallerin uçuş emniyeti önceliği doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti. Üstün, yolcuların uçuşlarının güncel durumunu ve bilet işlemlerine ilişkin seçenekleri Türk Hava Yolları'nın internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden takip edebileceklerini ifade etti.

Üstün, "Uçuş emniyeti her zaman önceliğimizdir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür eder, yeni yılın sizlere sağlık ve huzur getirmesini temenni ederiz" dedi.

