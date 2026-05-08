THY, dört ayda 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde 28,5 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9,5 milyon yolcu taşındı. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 83,4 olarak kaydedildi.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY) Ocak-Nisan ayını kapsayan 4 aylık dönemde 28 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358'e yükseldi.

THY, 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan aylarını kapsayan 4 aylık trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Yapılan bildirime göre havayolu şirketi 2026 yılı Nisan ayında dış hatlarda 4,7 milyon, iç hatlarda ise 2 milyon 500 bin yolcu olmak üzere toplam 7 milyon 200 bin yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı ise dış hatlarda yüzde 83,3; iç hatlarda ise 83,8 olarak kayıtlara geçti. Havayolu şirketinin 2026 yılı 4 aylık trafik sonuçlarına göre ise yolcu doluluk oranı yüzde 83,4 olarak kayıtlara geçti. THY, söz konusu dönemde dış hatlarda 19 milyon, iç hatlarda ise 9 milyon 500 bin yolcu taşıdı. Havayolu şirketinin filodaki uçak sayısı 536 olurken, uçulan nokta sayısı 358'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
