THY'den İran seferleriyle ilgili açıklama

THY'den İran seferleriyle ilgili açıklama
Güncelleme:
Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve seferlerin planlandığı gibi devam ettiğini belirtti.

TÜRK Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, İran seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını, seferlerin planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sana medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedirö ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

