THY'den "Irak seferlerinin durdurulduğu" iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Türk Hava Yolları, Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşların süresiz olarak durdurulduğu iddialarının gerçek olmadığını açıkladı. THY, seferlerin tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam ettiğini belirtti.

Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın bazı kentlerine planlanan uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

THY'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya ve internet haber mecralarında, "Erbil uçuşlarının süresiz olarak durdurulduğuna" ilişkin gerçeği yansıtmayan paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "İran hava sahasının kapalı olduğu zaman diliminde, Bağdat seferlerimiz operasyonel zorunluluklar doğrultusunda gündüz saatlerine kaydırılmış, seferler icra edilmeye devam etmektedir. Erbil, Süleymaniye ve Basra seferlerimiz ise tarifeye uygun şekilde gerçekleştirilmeye devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

